BIST 8.946
DOLAR 34,29
EURO 37,11
ALTIN 3.023,65
GÜNCEL

Almanya'da PKK yandaşlarının eyleminde İsrail bayrağı açıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Almanya'nın Köln kentinde terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının düzenlediği eylemde İsrail bayrağı açıldı.

Köln tren istasyonunun önünde dün toplanan terör örgütü yandaşlarının sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, örgütün paçavralarını ellerinde sallayan kitlenin içinde, bazı kimselerin İsrail bayrakları taşıdığı fark ediliyor.

Sosyal medyaya düşen diğer bazı görüntülerde ise örgüt yandaşlarının çevredeki Türklere saldırdığı ancak Alman polisinin müdahalede bulunmadığı görüldü.

Örgüt yandaşlarının saldırılarına sosyal medyada çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cübbeli Ahmet Hoca Alaatin Çakıcı ile ne konuştuklarını açıkladı
Cübbeli Ahmet Hoca Alaatin Çakıcı ile ne konuştuklarını açıkladı
MSB: 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB: 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Ayder Yaylası'nın yeni hali büyüledi Murut Kurum video paylaştı
Ayder Yaylası'nın yeni hali büyüledi Murut Kurum video paylaştı
TUSAŞ Genel Müdürü KAAN'ın sırrını açıkladı: Bir kuştan daha küçük...
TUSAŞ Genel Müdürü KAAN'ın sırrını açıkladı: Bir kuştan daha küçük...
Adana'da şiddetli deprem!
Adana'da şiddetli deprem!
Kaldırım taşıyla süs köpeğini öldüren şahıs yakalandı
Kaldırım taşıyla süs köpeğini öldüren şahıs yakalandı
Siirt'te evin banyosundaki gizli bölmede saklanan firari hükümlü yakalandı
Siirt'te evin banyosundaki gizli bölmede saklanan firari hükümlü yakalandı
İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı
İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı
Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Ahmet Çakar canlı yayında gaz çıkardı programı apar topar bitirdiler
Ahmet Çakar canlı yayında gaz çıkardı programı apar topar bitirdiler
130 bin konutun anahtarları teslim ediliyor! Bakan Murat Kurum paylaştı
130 bin konutun anahtarları teslim ediliyor! Bakan Murat Kurum paylaştı
Bakanlıktan deprem bölgesi için özel film! 130 bininci konut teslim edilecek
Bakanlıktan deprem bölgesi için özel film! 130 bininci konut teslim edilecek