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İstanbul'da küçük çocuğu ezerek öldüren sürücü intihar etti! Kahreden anlar...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta feci bir olay meydana geldi. Sürücü Enes Çakmak, 19 aylık çocuğu araçla ezerek ölümüne neden oldu. Olayın ardından Çakmak araçta kesici aletle intihar etti. Kahreden kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Akçaburgaz Mahallesi 3043. Sokak'ta annesi çöp dökerken Ö. A. K. park halindeki arabanın etrafında dolanmaya başladı. Annesi çocuğun peşinden giderken Enes Çakmak'ın kullandığı araç hareket ederek çocuğu ezdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, aracı kontrol ettiğinde Enes Çakmak'ın kesici aletle kendisini bileğinden ve boğazından yaraladığını belirledi. Sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralıları hastaneye kaldırdı. Çocuk ve sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Çocuğun ayatını kaybetmesi, Çakmak'ın da olayın ardından araca binerek kesici aletle intihar etmesine ilişkin başlatılan soruşturma sonucu, kazanın çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendiği anlaşıldı.

Anne ve sürücü kazayı fark edince kahroldu
Görüntülerde, Ö.A.K'nin, annesi çöp dökerken park halindeki minibüsün etrafında dolaştığı gözlenirken daha sonra annesi peşinden giderken çocuğun hareket eden minibüsün ön tarafına kaçıp aracın altında kaldığı anlar yer aldı.

Kazayı fark eden annenin önce ağlaması ardından çocuğunu kucağına alıp bir süre yürüyüp kendini yere attığı anlar ile aracından inen sürücünün olayın etkisiyle bir kaç kez yerinde zıpladığı anların yer aldığı görüntülerde çevredekilerin de yardıma koşması dikkati çekti.

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