Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Atatürk'e dua

Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü programında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mustafa Kemal Atatürk için dua etti.

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde program düzenlendi.

Düzenlenen programda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e dua etti.

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde Erbaş'tan Atatürk'e dua

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, programda dua ederken, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimizin de ruhlarını şad eyle ya Rabbi." dedi.

Erbaş'ın duasının ardından Kuran'ı Kerim tilaveti yapıldı.

Resmi törenlerde Erbaş'ın, Atatürk için dua etmediği tartışılıyordu.