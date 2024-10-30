Melih Gökçek'ten olay 'Hadise' paylaşımı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İBB tarafından yapılan etkinlikler gündem olmuştu. İBB tarafından organize edilen Hadise konserine ise 6 milyon TL verildiği iddiaları bir hayli tepki çekmişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehil Gökçek'ten sosyal medyada Hadise konseri ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

23 Ekim günü TUSAŞ'a gerçekleştirilen ve 5 şehit vermemize sebep olan terör saldırısının acısı henüz dinlemişken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hadise konseri büyük tepki toplamış, konser için 6 milyon TL bütçe ayrıldığı iddiaları ise gündem olmuştu.

Söz konusu konserde sanatçı Hadise, konser için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür edince eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten bomba bir paylaşım geldi.

Melih Gökçek paylaşımında, “Hadise, Ekrem’den aldığı 6 milyon’un karşılığını veriyor ve Ekrem’e teşekkür ediyor… Yiyin efendiler yiyin… Nasılsa para cebinizden çıkmıyor…“ ifadelerini kullandı.