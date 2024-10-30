CHP'li Ahmet Özer neden gözaltına alındı? İşin perde arkası ne?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı; Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği öne sürüldü. Bahçeli ve Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gelen gözaltı, bazı kesimlerin tepkisine yol açarken, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık YouTube yayınında olayın perde arkasını değerlendirdi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı. İddiaya göre Özer'in kırmızı bültenle aranan terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği tespit edildi.

Öte yandan tam da MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları üzerine bu gözaltı kararına tepki gösterenler oldu.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında Ahmet Özer konusunun perde arkasını değerlendirdi.