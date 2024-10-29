Prof. Dr. Celal Şengör: Atatürk de bir diktatördü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel canlı yayına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör'ün Atatürk için söylediği sözler programa damgasını vurdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı..

Bu vesileyle televizyon kanallarında özel konuklarla çeşitli programlar düzenlendi. Bunlardan biri de Ekol Tv'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programı oldu.

Programa konuk olan ve Mustafa Kemal Atatürk'e hayranlığıyla bilinen Prof. Dr. Celal Şengör dikkat çeken bir açıklamada bulundu..

Candaş Tolga Işık'ın o dönemdeki liderlerin diktatör olduğunu hatırlatmasının üzerine Şengör, şu yanıtı verdi:

"ATATÜRK DE DİKTATÖRDÜ"

Atatürk de bir diktatördü ama zorba değildi. Atatürk dediklerini yaptırdı ama ikna ederek.. İcap ederse Meclis ile didişerek..

Atatürk, Meclis'e rağmen bazı şeyleri yaptı. ama eninde sonunda kabul etti.. Mesela saltanatın kaldırılması..