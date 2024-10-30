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MEDYA

Hadi Özışık'tan Ekol TV'nin yayın politikasına övgü dolu sözler

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Halk TV yayınında Ekol TV'nin gündemdeki siyasi açıklamalardan ziyade halkın sorunlarına odaklanarak özgün bir program hazırladığını belirtti ve programı yapanları tebrik etti.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Hadi Özışık, Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Ekol TV'nin gündemi oluşturan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel'in açıklamalarını değil, halkın sorunlarına odaklanarak özgün bir yayın yaptığını belirtti. 

Özışık, Ekol TV'nin sürekli mağdurları konu alarak toplumun taleplerine yönelik bir program sunduğunu vurgularken, bu kararı alanları ve programı hazırlayanları tebrik etti.

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