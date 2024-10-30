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Mağdurların banka isyanı sürüyor: Bir WhatsApp grubu kurdum...

Ekol TV'nin gündeme getirdiği ve tehditlere maruz kalmasına rağmen mağdurların sesi olduğu, Türkiye'nin ünlü bir bankasının müşterilerinin hesapları boşaltması skandalının yankıları sürüyor.

Ekol TV'nin gündeme getirdiği ve tehditlere maruz kalmasına rağmen mağdurların sesi olduğu, Türkiye'nin ünlü bir bankasının müşterilerinin hesapları boşaltması skandalının yankıları sürüyor.

Ekol TV canlı yayınına katılan mağdurlar, dertlerini dile getirirken, konu için bir WhatsApp grubu kurduklarını, ve yaklaşık 250 kadar mağdurun olduğunu söyledi.

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