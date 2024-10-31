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Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntülere ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve tutuklanan Özer'in, polis ekiplerince evine gidilerek gözaltına alınması ve adreslerinde yapılan aramalar kamerayla kaydedildi.

Görüntülerde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Özer'in evine ve Esenyurt Belediye binasına giriş anları yer alıyor.

Özer'in Esenyurt Belediyesindeki makam odasının kapısının çilingir yardımıyla açılması ve polis ekiplerinin aramalarının yer aldığı görüntülerde, Ahmet Özer'in adliyeye sevk edilmesi ve sağlık kontrolü de bulunuyor.

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