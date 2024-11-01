Burdur'da alkollü mekanda cinayet! Kadınla sohbet eden adamı arkasından vurdu

Burdur'da alkollü bir mekanda vahşet gerçekleşti. Bir kadınla aynı masada oturan adam, husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Katil zanlısı, adamı önce sırtından vurdu sonrasında da peş peşe tetiğe basmaya devam etti. Korkunç anlar kameraya yansıdı.

Alkollü içecek satışı da yapılan Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi'ndeki restoranda dün akşam yaşanan olayda, Ramazan U'nun (35) aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Mete'yi (42) tabancayla vurarak öldürmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Saldırının, restoranın güvenlik kamerasınca kayda alındığı anlaşıldı.

Görüntülerde, saldırgan U'nun yanında sırtı dönük oturan Mete'ye tabancayla defalarca ateş etmesi, müşterilerin restorandan dışarıya kaçması ve bir kişinin de saldırganı kolundan tutarak olay yerinden uzaklaştırması yer aldı.

Saldırıda Ramazan U'nun tabancayla 6 el ateş ederek başından, omzundan ve göğsünden vurduğu Mete olay yerinde ölmüş, kaçan zanlı ise polislerce yakalanmıştı.