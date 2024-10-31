Barış Yarkadaş, Ahmet Özer'in gözaltına alınma anını anlattı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliğinden tutuklanıp yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un kayyum olarak atanmasının ardından, Gazeteci Barış Yarkadaş, tutuklanma sürecindeki olayları tv100’de paylaştı. Yarkadaş, polisin Özer’i evinde uyandırarak gözaltına almasının CHP tarafından insan hakları ihlali olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliğinden tutuklanmasının ardından yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanması sonrası Gazeteci Barış Yarkadaş, Ahmet Özer'in tutuklandığı gecede nelerin yaşandığını ilk kez ’de anlattı. Yarkadaş tv100 ekranlarındaki açıklamasında, “CHP’liler diyorlar ki ‘Ahmet Özer’in herhangi bir suç hali herhangi bir delil karartma şüphesi olmamasına rağmen polisin bizzat odaya girerek uyandırması insan hakları ihlali ve usule aykırıdır’ diyorlar.

“Polis odaya giderek uyandırıyor”

Özgür Özel’e aktarılan bilgilere göre belediyedeki aramadan sonra polis Ahmet Özer’in evine gidiyor ve orada eşi açıyor kapıyı. Eşi ‘Ben uyandırayım’ diyor ve ‘Hayır’ diyorlar, polis Ahmet Özer’in odasına kadar giderek kendisi uyandırıyor" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Özer’in kızı Yarkadaş’a konuştu

Açıklamalarına devam eden Yarkadaş, Ahmet Özer'in kızı Avukat Seraf Özer ile telefonda görüştüğünü ifade etti. Yarkadaş Seraf Özer ile ne konuştuğunu şu ifadeler ile anlattı; "Ben az önce Ahmet Özer’in kızı Avukat Seraf Özer’i aradım. Hem kızı hem avukatı şu anda da babasının yanına gidiyor. Muhtemelen de şu an cezaevinde yanına girdi. Ne oluyor diye sorduğumda, " Savcılık sorgusunda babamın 'dağ Sancısı' adlı kitabıyla ilgili bir sohbet geçti. O kitapta babam silahın çözüm olmadığını anlattığını ifade etti. Sorguda da ' Yıllarca devlete hizmet ettim bu suçlamalar karşısında gerçekten hicap duyuyorum' dediğini anlattı.

"Baba susma hakkını kullan"

Aile olarak ne düşündüklerini sorduğunda ise, 'Biz aile olarak babamın arkasındayız çünkü bu dosyanın içine boş olduğunu görüyorum cumhuriyet'imizin 101'nci yılına yakışmıyor bu yaşadıklarımız" dedi. Ayrıca kızı babasına ifade alınırken 'Susma hakkını kullan bu dosyada hiç bir şey yok' dediği öğrenildi. Ahmer Özer ise susma hakkını kullanmayacağını 'Veremeyeceğim hiç bir hesap yok' dediği öğrenildi.