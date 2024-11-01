CHP'nin mitingi öncesi canlı yayında skandal sözler

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası CHP'nin düzenlediği miting alanında bulunan bir vatandaş, skandal ifadeler kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Esenyurt Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Özer, dün sabah 06.00’da gözaltına alındı, ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Tutuklama sonrası Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı.

CHP'den miting

Tutuklama ve kayyum sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting düzenleyeceklerini söyleyerek partilileri tüm programlarını iptal edip mitinge katılmaya davet etti.

Miting alanında skandal sözler

CHP'nin mitingi öncesi meydanda toplanan vatandaşlara, Halk TV muhabiri mikrofon uzatarak görüşlerini sordu. Mikrofona konuşan bir vatandaşın sözleri ise 'pes' dedirtti.

Canlı yayına yansıyan görüntülerde söz konusu vatandaş, "Ben kesinlikle böyle bir adaletsizliği kabul etmiyorum. Devlet Bahçeli, meclise Abdullah Öcalan'ı çağırırken, burada terörle ilişkisi olan başkanımızı içeri atmaları korkunç bir adaletsizliktir, kınıyorum" ifadelerini kullandı.