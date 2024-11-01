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DÜNYA

Filistinli sağlıkçının, beyaz örtünün altında annesinin cenazesini gördüğü an

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İsrail ablukası altındaki Gazze’de bir sağlıkçı, ambulansla hastaneye getirdiği cenazenin annesine olduğunu beyaz örtüyü kaldırınca anladı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 390 gündür aralıksız devam ediyor.

Filistin Kızılayı görevlisi Gazzeli Abdülaziz Bardini, İsrail saldırısında yaşamını yitirenleri ve yaralıları Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne naklederken, saldırıda yaşamını yitirenlerden birinin annesi olduğunu fark etti.

Annesinin cansız bedenine sarılan Abdülaziz'in "Anneciğim, seni tanıyamadım. Babam, kardeşlerim ve şimdi de sen... Vallahi buna dayanamam. Anneciğim, seni bir daha asla göremeyecek miyim?" şeklinde feryadı yürekleri burktu.

Ambulans çağrısına giden Bardini'nin, 2 kilometre boyunca annesi ile aynı ambulans içinde gittiği bildiriliyor. Samira Bardini’nin 61 yaşında olduğu bildirildi.

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