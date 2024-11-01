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MEDYA

MasterChef fragmanında korkunç anlar: Beyza'nın yüzüne kızgın yağ döküldü!

MasterChef Türkiye yarışmacısı Beyza Aydın'ın yüzünün yandığına dair söylentiler doğru çıktı. Yarışmanın yayınlanan son fragmanında, Beyza'nın yüzüne kızgın yağ döküldüğü anlar yer aldı. Başarılı yarışmacının kaza nedeniyle büyük acı çektiği görüldü.

Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın oturduğu MasterChef’te seyirciyi şoke eden bir kaza yaşandı. Yarışmanın iddialı isimlerinden Beyza Aydın’ın yüzüne kızgın yağ döküldü.

MasterChef’e Fransa’dan katılan 23 yaşındaki Beyza Aydın’ın mutfakta kaza geçirdiği ve yüzünde 2. derece yanık oluştuğu iddia edilmişti.

Sosyal medyada konuşulanların ardından gözler TV8’den gelecek açıklamaya çevrilmişti. “MasterChef Beyza’ya ne oldu?” sorusuna yönelik araştırmalar devam ederken, MasterChef Türkiye’nin yayınlanan yeni bölüm fragmanında söylentilerin gerçek olduğu ortaya çıktı.

MasterChef Türkiye 01.11.2024 Tanıtımı TV8’de ve YouTube’da yayınlandı. Tanıtımda MasterChef Beyza’nın tepsiyi çevirirken yüzüne yağ döküldüğü anlar tüyler ürpertti.

O esnada diğer yarışmacıların büyük panik yaşadığı ve sağlık ekiplerine seslendiği görülürken, Mehmet Yalçınkaya’nın “Eyvah” dediği anlar yankılandı. Alper “Oğlum kaç defa uyardım sizi... Öyle olmaz, çevrilmez” derken, Onur ise “Oğlum neden çevirtiyorsunuz ona ya...” diyerek tepki gösterdi.  

MasterChef Beyza yarışmadan ayrılacak mı?

Öte yandan yaşanan kazanın ardından Beyza’nın yarışmadan ayrıldığı da iddia edildi. Ancak konuyla ilgili ne kanal tarafından ne de sevilen yarışmacıdan herhangi bir açıklama gelmedi. Detayların bu akşamki bölümde ortaya çıkması ve Beyza’nın yarışmaya devam edip edemeyeceğiyle ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

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