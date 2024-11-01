Hadi Özışık: Özgür Özel'in şu anda düştüğü durumu Allah hiçbir siyasi liderin başına getirmesin

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası CHP'nin Esenyurt'ta düzenlediği mitinge DEM Partililerin de katılması, partide çatlak iddialarını gündeme taşıdı. Mitinge CHP'li Burcu Köksal, Mansur Yavaş ve Tanju Özcan’ın katılmaması dikkat çekerken, Hadi Özışık, Özgür Özel için 'düştüğü durumu Allah hiçbir siyasi liderin başına getirmesin' ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlaması ile tutuklanmasının ardından CHP, Esenyurt meydanında miting düzenledi. Mitingde DEM Partililerin de katılması sonrası CHP içinde çatlak oluştu iddiaları gündeme geldi.

3 Belediye Başkanı mitinge katılmadı

CHP ve DEM Partililerin yer aldığı mitinge Burcu Köksal, Mansur Yavaş ve Tanju Özcan'ın katılmaması ise dikkat çekti. 3 ismin mitinge farklı sebeplerden dolayı katılmaması, parti içinde DEM Parti'nin de mitinge katılması sebebiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki olarak nitelendirildi.

"Özgür Özel'in düştüğü durumu Allah hiçbir siyasi liderin başına getirmesin"

Ekol TV canlı yayınına katılan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, CHP'deki yaşanan süreci değerlendirirken, "Özgür Özel'in bir hafta önceyle dün arasında düştüğü durumu Allah hiçbir siyasi liderin başına getirmesin." ifadelerini kullandı.