Aslı Baykal, yeni parti iddialarına canlı yayında cevap verdi

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Doğru Yorum programında parti kurma hazırlığı iddialarını yalanlayarak, Türkiye’nin dürüst ve kapsayıcı bir partiye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Maddi sıkıntıların çözüldüğü durumda liderlik yapmayı "koşa koşa" kabul edeceğini belirtti.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, tv100'deki bir programa katılarak günlerde konuşulan parti kurma yönündeki hazırlığı olduğu iddialarına yanıt verdi.

Aslı Baykal, bu yönde bir çalışmalarının olmadığını söyledi.

"İsterim ama maddi sıkıntılar var"

Baykal'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"Yılmaz Ateş ve Mehmet Sevigen ile öyle bir görüşmemiz hiçbir zaman olmadı. Bir parti kurma girişimimiz olmadı ama Türkiye’nin bir partiye ihtiyacı olduğu doğrudur. Yeni bir partiye ihtiyacı olduğu çok doğrudur. Bunu her zaman söylüyorum ama maddi manevi sıkıntılar var. Türkiye'nin dürüst, temiz, tüm Türkiye'yi kucaklayan ve ülkenin tüm kaynaklarını vatandaşa aktaran bir harekete ihtiyacı olduğunu biliyorum. Bunun da yakın zamanda doğru kişiler ile başlatılmasını umuyorum."

"Koşa koşa yaparım"

Başak Şengül'ün "Maddi kaynak sorun dediniz, öyle bir sorun halledilse siz böyle bir liderlik yapmak ister misiniz?" sorusuna Baykal, "Koşa koşa yaparım" derken program konuklarından ODA TV Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik'in "İstediğin ötesinde bir şey var size gelen bir teklif var mı?" sorusuna ise "Onlarla bir temasım yok ben uzun zamandır görüşmedim." dedi.