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Erman Toroğlu'ndan, Beşiktaş maçının ardından fıkralı yorum geldi

Kendine has yorumlarıyla futbolseverleri ekrana kilitleyen Erman Toroğlu, Onur Yıldız’ın moderatörlüğünde Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu maçı değerlendirdi.

Ekol TV’nin sevilen programlarından olan ve Onur Yıldız’ın sunduğu Ekol Futbol’da Erman Toroğlu, Beşiktaş-Kasımpaşa maçını değerlendirdi. Beşiktaş'ın gidişatını ve zirve yarışındaki Galatasaray'ın şansını fıkralı bir şekilde anlattı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikten bu zorlu maçı yorumlayan Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın mağlubiyetini bir fıkra ile anlattı. Toroğlu, "Adam eski evli, adama milli piyango çıkıyor ve adam Ankara'ya gidiyor. Giderken yolda bir kayınbiraderinden telefon geliyor. "Enişte ablamı kaybettik" adam telefonu kapatıyor. "Allah'ım gönderdikçe gönderiyorsun" dedi.

Erman Toroğlu, fıkrayı anlatmasının ardından bu sonucun Galatasaray'a yaradığını belirtti. Toroğlu, "Galatasaray'ın 'Bay' geçtiği haftada Beşiktaş'ın puan kaybetmesi Beşiktaş'ı geriye attı" ifadelerini kullandı.

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