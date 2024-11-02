Hadi Özışık ile Şaban Sevinç arasında 'fezleke' tartışması

‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili tartışmalar sürerken, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ile Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç arasında canlı yayında hararetli bir tartışma yaşandı.

Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini isimli programa, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Sınar ve Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu konuk olarak katıldı.

Canlı yayında, tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili konu konuşulurken Hadi Özışık'ın, Ahmet Özer'in makam odasında bulunan bir kitabın içeriğini okuması, Şaban Sevinç tarafından tepkiyle karşılandı. Şaban Sevinç, Hadi özışık'ı soruşturmanın gizli belgelerini açıklamakla suçlarken, Özışık bu bilgilerin bir fezleke olduğunu söyledi.