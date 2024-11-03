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POLİTİKA

Fatih Portakal'ın 'tarafını seç' çıkışına Mansur Yavaş'ın cevabı gündem oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Fatih Portakal'ın Ahmet Özer tartışmasında kendisine yönelik "tarafını seç" eleştirisine verdiği yanıt, sosyal medyada gündem oldu.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü PKK'ya üyelikten tutuklanması CHP'yi karıştırdı.

Esenyurt'ta Özer için partisinin düzenlediği destek mitingine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın katılması tepkilere yol açtı.

Mitinge katılmayan belediye başkanlarından biri olan ABB Başkanı Mansur Yavaş, parti içinde bazı odakların hedefi oldu.

Özer'in tutuklanmasına karşı olduğunu belirten Yavaş'ın mitinge katılmaması kafaları karıştırırken, gazeteci Fatih Portakal'dan tarafını seç tepkisi geldi.

Ankara'da bir programa katılan Yavaş, bir gazetecinin, Portakal'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatmasının ardından verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

"Ben Atatürk ilkelerine bağlı bir Türk milliyetçisiyim"

X platformunda Yavaş'ın yanıtı kısa sürede viral oldu.

Yavaş, eleştirilere "CHP'nin altı okundan biri de milliyetçiliktir. Ama belli ki bu eleştiriyi yapanlar bu sıfatları unutup CHP'yi artık başka bir yere koyuyor olabilirler. Ben Atatürk ilkelerine bağlı bir Türk milliyetçisiyim ve CHP içerisinde benim gibi düşünen son derece fazla insan var. Bunun da bilinmesini isterim. Dolayısıyla yörüngeyi şaşıran ben değilim, yörüngesini şaşıran bu eleştirileri yapanlardır. CHP'nin bu cumhuriyeti kuran parti olduğunu unutup başka anlamlar yüklemeye çalışıyorlar. Asla bu çizgiden şaşmayacaktır. Herkes siyasetini de bu çizgide yapmak durumundadır." diye cevap vermişti.

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