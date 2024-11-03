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Bakan Kurum'dan Saraçoğlu paylaşımı

Türkiye’nin ilk toplu konut projesi olan Kızılay’daki Saraçoğlu Mahallesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ⁠aslına uygun şekilde, tarihi dokusu korunarak yenilendi. Kızılay’ın merkezine geleneksel Türk mimarisiyle inşa edilen evlerin yer aldığı, 200’den fazla anıt ağacın bulunduğu, 3 binden fazla ağacın dikildiği yeni bir yeşil alan kazandırıldı.

Türkiye’nin ilk toplu konut projesi olan Kızılay’daki Saraçoğlu Mahallesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ⁠aslına uygun şekilde, tarihi dokusu korunarak yenilendi. Kızılay’ın merkezine geleneksel Türk mimarisiyle inşa edilen evlerin yer aldığı, 200’den fazla anıt ağacın bulunduğu, 3 binden fazla ağacın dikildiği yeni bir yeşil alan kazandırıldı.

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