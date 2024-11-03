Bakan Kurum'dan Saraçoğlu paylaşımı
Türkiye’nin ilk toplu konut projesi olan Kızılay’daki Saraçoğlu Mahallesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aslına uygun şekilde, tarihi dokusu korunarak yenilendi. Kızılay’ın merkezine geleneksel Türk mimarisiyle inşa edilen evlerin yer aldığı, 200’den fazla anıt ağacın bulunduğu, 3 binden fazla ağacın dikildiği yeni bir yeşil alan kazandırıldı.
Türkiye’nin ilk toplu konut projesi olan Kızılay’daki Saraçoğlu Mahallesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aslına uygun şekilde, tarihi dokusu korunarak yenilendi. Kızılay’ın merkezine geleneksel Türk mimarisiyle inşa edilen evlerin yer aldığı, 200’den fazla anıt ağacın bulunduğu, 3 binden fazla ağacın dikildiği yeni bir yeşil alan kazandırıldı.