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HABER /  POLİTİKA

CHP'nin 3 belediye başkanı Esenyurt eylemine katılmadı

CHP'nin 3 belediye başkanı Esenyurt eylemine katılmadı

Esenyurt Belediyesi önündeki eyleme katılmayan CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın paylaşımları dikkat çekti..

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanması CHP'de çatlaklara neden oldu..

CHP, Özer'in tutuklanmasının ardından bugün Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı eylem mitingine, tüm il ve ilçe belediye başkanlarının programlarını iptal ederek katılması çağrısında bulunmuştu.

Bu kapsamda CHP'li 411 belediye başkanının İstanbul'a çağırıldı. Ancak içlerinden üç tanesi Esenyurt'taki eyleme katılmadı.

ESENYURT'A GELMEYEN 3 CHP'Lİ BAŞKAN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal..

BURCU KÖKSAL, AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEYDİ

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bir ziyarette bulunarak, programını iptal etmedi..

TANJU ÖZCAN'DAN ÇAY BARDAKLI PARKLI PAYLAŞIM

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Özcan, Bolu'daki parkların ve çay dolu bardağın fotoğraflarının olduğu bir görüntü paylaşarak şu notu düştü:

Bolumuzun yeşil alanlarını ve parklarını etkili bir şekilde artırmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimde 147 olan park sayımız, bugün 230’a ulaştı.

Bu sayıyı daha da artıracağız.

MANSUR YAVAŞ İL BAŞKANLIĞI'NDAKİ AÇIKLAMADA DA KONUŞMADI

Ankara'daki bir cenaze törenini CHP yönetimine bahane göstererek katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, akşam saatlerinde CHP Ankara İl Başkanlığı'nda yapılan açıklamada da konuşmadı..

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