Bağdat'taki Kalkınma Yolu Zirvesi'nde mutabakat deklerasyonu imzalandı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, toplantının ardından, “Demiryolu ve karayolu için hazırlanan ön dizayn çalışmalarının ne aşamada olduğunu ele aldık. Projeye dair kararlılığımızı, imzaladığımız Mutabakat Deklarasyonu ile yinelemiş olduk.” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Irak’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Bakanlar Konseyi Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, toplantıya Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, Mohamed al-Mazrouei ve Katar Ulaştırma Bakanı J. Saif Ahmed al-Sulaiti’nin katılım sağladığını belirterek, “İlki ağustos ayında İstanbul’da gerçekleşen Kalkınma Yolu Projesi Bakanlar Konseyi toplantımızın ikincisi için bir araya geldik.” ifadelerini kullandı.

“KALKINMA YOLU PROJESİ BIZLERE YENİ BİR DÜNYA İNŞA ETME İMKÂNI TANIYOR”

Güzergahları çeşitlendirme hedefinde, Türkiye’nin konumunun yeni fırsatlara erişimi kolaylaştırıcı nitelikte olduğunu ifade eden Uraloğlu, “Basra Körfezi’ni ve Körfez ülkelerini, Irak'tan geçmek suretiyle Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi, bizlere yeni bir dünya inşa etme imkânı tanıyor. Türkiye ve Irak, Basra’dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demiryolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik Kalkınma Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesi için birlikte çalışma kararlılığını geçen yıl çok net olarak ortaya koymuştu. Kalkınma Yolu’nun, sadece Türkiye ile Irak için değil, tüm bölge için stratejik önemi yüksek bir proje olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Bölgesel iş birliğini güçlendirecek, ticareti geliştirecek, beşerî münasebetleri tahkim edecek projemizi, diğer kardeş ülkelerimizin de katılımıyla, bölgemizin yeni İpek Yolu hâline dönüştüreceğimize inandık.” dedi.

“DEMİRYOLU VE KARAYOLU İÇİN HAZIRLANAN ÖN DIZAYN ÇALIŞMALARININ NE AŞAMADA OLDUĞUNU ELE ALDIK”

Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bağdat ziyaretinde Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar arasında iş birliğini amaçlayan Mutabakat Zaptı imzaladıklarını anımsatan Uraloğlu, “Dört ülke olarak imzaladığımız bu mutabakat zaptı ile iş birliğimizi sağlam bir zemine oturtmak için bir Bakanlar Konseyi kurduk. Birinci toplantıda ele aldığımız konuları ilerletmek amacıyla Bağdat’ta bir araya geldik. Fizibilite çalışmasında ortaya çıkan sonuçlar ile demiryolu ve karayolu için hazırlanan ön dizayn çalışmalarının ne aşamada olduğunu ele aldık. Ekonomik değerlendirmeler ve finansman modeli üzerinde biraz daha yoğunlaşmamız gerektiğini anlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“KALKINMA YOLU BAKANLAR KONSEYİNİ DAHA KURUMSAL VE KALICI BİR YAPIYA KAVUŞTURMAK ARZUSUNDAYIZ”

Uraloğlu, Bakanlar Konseyi bünyesindeki çalışmalarının hem teknik seviyede hem de bakanlar seviyesinde devam ettiğini belirterek “Konseyin işleyişi ve yapısını nasıl iyileştirebileceğimizi de ele aldık. Kalkınma Yolu Bakanlar Konseyi’ni daha kurumsal ve kalıcı bir yapıya kavuşturmak arzusundayız. Projenin Körfez ülkelerinin tamamına hizmet etme imkanına sahip olması, diğer ülkeler ile de ilave bağlantıların çalışmalar içerisinde değerlendirilmesini anlamlı kılıyor. Körfez bölgesinde özellikle demiryolu altyapısının geliştirilmesine yönelik diğer ülke yatırım planları dikkate alındığında, ilerleyen dönemlerde yeni iş birliklerinin de gündeme geleceğini düşünüyoruz. Bu yaklaşımla, başta Irak olmak üzere tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sunacak bu stratejik projeye dair kararlılığımızı, imzaladığımız Mutabakat Deklarasyonu ile yinelemiş olduk.” dedi.

“KALKINMA YOLU PROJESİ İLE İLGİLİ TÜM İŞLERİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN İŞ BİRLİĞİNİ ETKİNLEŞTİRME KARARI ALDIK”

Bakan Uraloğlu, üye devletler arasında stratejik ortaklık, kardeşlik, karşılıklı saygı ve güven temelleri üzerine inşa edilmiş olan güçlü bağları yeniden teyit ettiklerini ifade etti. Katılımcı ülkelerin onayına tabi olmak üzere, Kalkınma Yolu Projesi’ne katılmak isteyen ülkelerin katılım gösterebileceğini belirten Uraloğlu, “Projenin tamamlanması için etütler, teknik ve mühendislik danışmanlıkları ile diğer ilgili ihtiyaçlar dahil olmak üzere Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili tüm işlerin yürütülmesi için iş birliğini etkinleştirme kararı aldık.”

“YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞINDA ETKİN ALTERNATİFLER SUNMAK AMACIYLA İŞ BİRLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Kalkınma Yolu'nun kara taşımacılığı için cazip bir uluslararası koridor, ticaret alışverişini artıran ve katılımcı ülkeler arasındaki hareket prosedürlerini kolaylaştıran yeni, etkili ve rekabetçi bir alternatif olarak oluşturulması için anlaşmaya vardıklarını ifade eden Uraloğlu, “Ulaşım ağlarını entegre etmek ve yük ve yolcu taşımacılığında etkin ve ekonomik alternatifler sunmak amacıyla katılımcı ülkeler arasında ortak iş birliğinin sağlanması için çalışmalar yapacağız.” ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, uzmanlıklarından faydalanmak ve finansman seçenekleri ile Kalkınma Yolu Projesine katılımı araştırmak için Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarla iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi hususunda da mutabık kaldıklarını bildirdi.

HEDEF VE BEKLENTİLER MASAYA YATIRILDI

Toplantı öncesinde gerçekleştirilen görüşmelere dair de bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Konsey toplantısı öncesinde Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi ile özel bir görüşme yaparak projeye dair karşılıklı hedeflerimizi ve beklentilerimizi masaya yatırdık. Akabinde Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Altyapı Bakanı Mohamed al-Mazrouei ve Katar Ulaştırma Bakanı Saif Ahmed al-Sulaiti ile bir araya gelerek bölgesel iş birliğimizi nasıl derinleştirebileceğimizi detaylıca ele aldık.” ifadelerini kullandı.