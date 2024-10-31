Tutuştular! PKK elebaşı Duran Kalkan'dan kışkırtıcı sözler

Bahçeli’nin Öcalan’a PKK'yı lağvetme çağrısıyla sarsılan Kandil'deki teröristbaşılarından Duran Kalkan, Türkiye’ye tehditler savurdu. Kalkan, 5 kişinin şehit olduğu TUSAŞ'a yönelik kalleş saldırıyı övdü.

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MHP lideri Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’a “Çık ve PKK’yı lağvet” şeklindeki çıkışı sonrası Kandil tutuştu. PKK’nın elebaşılarından Duran Kalkan, süreci tıkayacak sözler sarf etti.

PKK uzantısı Medya Haber TV’de yayınlanan konuşmasında terörist Kalkan, “Dünyadan tecrit edilmiş İmralı ortamında olmaz bunlar.” diyerek Öcalan’dan rol çaldı. Türkiye’ye şart koşmaya kalkışan elebaşı Kalkan, “Özel savaş taktiği yapmıyorlarsa o zaman uygun koşullar yaratmalılar. Başka türlü olmaz” dedi.

Terörist Kalkan, “Önder Apo gerçeğini de Kürt sorununu da kimse günlük siyasete alet etmemeli. Çok bir şey belirtmemize gerek yok çünkü ortada bir şey yok.” ifadelerini kullandı.

Kendisiyle çelişen Duran Kalkan, “Önder Apo’nun yeğeniyle görüşme yapması köklü değil, kısmen değişikliktir. Önder Apo’nun selamını almak bütün ortamı ve siyaseti etkiledi. Mücadele sonuç veriyor. Önder Apo bir cümleyle herkesi cevaplayacak bir tutum ortaya koydu. ‘Gücü yok, örgüt, halk dinlemez’ hezeyanında bulunanları yalanladı. Eş başkanlığımız Apo’nun geliştireceği her tutumu destekleyeceğini ilan etti. Bu gösterdi ki Kürt tarafı bir ve bütündür. Apo’nun rolünü oynaması, İmralı tecrit ve soykırım sistemi içinde olmaz. Apo’nun herkesle görüşmesi lazım. Biz de yönetim olarak görmek istiyoruz. Önder Apo tutumunu belirledi, gücünü ortaya koydu. Geriye uygun koşulların yaratılması kalıyor. Kürt sorununun demokratik siyasi çözümünü gerçekleştirecek tek kişi Önder Apo’dur, baş müzakerecidir.” diye konuştu.

KALLEŞ SALDIRIYI SAHİPLENDİ

Teröristlerin TUSAŞ’a yönelik kalleş saldırısını öven Duran Kalkan, “Bu eylem dört dörtlük ve savaş hukukuna uygundur. Kürdistan’da katliam gerçekleştiren makinelerinin üretildiği bir yerden daha askeri bir hedef olamaz.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin ardından Başkan Erdoğan’ın “Sevgili Kürt kardeşlerim siyonist maşalarını aradan çıkarın, uzattığımız eli sımsıkı tutun” söylemine de dil uzatan terörist Duran Kalkan, “Gerilla, sömürgeci işgalci saldırıları kilitledi. Düşmanın yeni arayışlar içine girmesi savaşta kilitlenmelerinin sonucu. Bu durup dururken olmadı.” hezeyanını sarf etti.

ÖZEL’E İNCE MESAJ: DİYARBAKIR’DA NE DİYORSAN ANKARA’DA DA SÖYLE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e mesaj veren PKK elebaşı Kalkan, “Yeni şeyler duyduk Bahçeli’den de Özgür Özel’den de. Özgür Özel Amed’de (Diyarbakır) demokratik siyasetin önünün açılmasından söz etti. Amed’de (Diyarbakır) başka Ankara’da, İstanbul’da başka olmamak gerekli.” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 23 Ekim’de kendisine eşlik eden MYK ve PM üyeleri ve milletvekilleri ile Diyarbakır’ı ziyaret etmişti. Özel Diyarbakır’daki temasları kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etmişti.

KAYNAK: HABER7