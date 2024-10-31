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Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 3 ton 515 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 3 ton 515 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-44" operasyonunda, 3 ton 515 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun detaylarına yer verdi.

Türkiye'yi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını ve çalışmaların artarak süreceğini belirten Yerlikaya, "Narkoçelik-44" operasyonunun Büyükçekmece merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde 8 farklı adres ve 4 ayrı araca yönelik düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Operasyonda 3 ton 515 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, ayrıca 188 kilogram ara kimyasal madde, 3 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi, 1 dedektör ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu ve 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 6 uyuşturucu satıcısının yakalandığını bildirdi.

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