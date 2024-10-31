BIST 8.914
DOLAR 34,26
EURO 37,33
ALTIN 3.031,71
HABER /  DÜNYA

Lübnan'dan İsrail'e roket yağmuru! 5 ölü 1 yaralı

Lübnan'dan İsrail'e roket yağmuru! 5 ölü 1 yaralı

İsrail’in kuzeyindeki Metula yerleşim bölgesine Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Abone ol

Metula yerleşim birimi yöneticisi, bu sabah Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle ağır yaralanan 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1 yaralının olduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Metula'da saat 11.37'de sirenlerin çalmasının ardından Lübnan'dan gelen ve açık alana düşen iki roketin tespit edildiği belirtildi.

İsrail ordu sözcüsü de Metula'ya atılan iki roketin bir tarım arazisine düştüğünü kaydetti.

Haaretz'in haberinde, ölenlerden birinin İsrail vatandaşı bir çiftçi, 4'ünün ise Tayland'dan çalışmaya gelen işçiler olduğu belirtildi.

Haaretz''e konuşan Metula yerleşim yerinin acil müdahale ekibinin üyesi, kapalı askeri bölge olmasına rağmen İsrail ordusunun işçilerin bölgeye girmesine izin verdiğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin 5 kişiye 15'er yıla kadar hapis istemi
Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin 5 kişiye 15'er yıla kadar hapis istemi
Marmara Denizi açıklarında yanan kuru yük gemisinde 2 kişi yaşamını yitirdi
Marmara Denizi açıklarında yanan kuru yük gemisinde 2 kişi yaşamını yitirdi
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği
Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni otobüsünü teslim aldı
Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni otobüsünü teslim aldı
TUSAŞ'a saldırı düzenleyen kadın teröristin abisi Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri çıktı
TUSAŞ'a saldırı düzenleyen kadın teröristin abisi Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri çıktı
Hepsiburada'nın "Efsane Kasım" kampanyası yarın başlıyor
Hepsiburada'nın "Efsane Kasım" kampanyası yarın başlıyor
Bakan Şimşek, dış ticaret ile turizm verilerini değerlendirdi
Bakan Şimşek, dış ticaret ile turizm verilerini değerlendirdi
MHP Diyarbakır İl Başkanı ile Diyarbakırspor Başkanı'ndan Bahçeli'ye ziyaret
MHP Diyarbakır İl Başkanı ile Diyarbakırspor Başkanı'ndan Bahçeli'ye ziyaret
Mansur Yavaş, Esenyurt'taki buluşmaya katılmayacak! Nedeni belli oldu
Mansur Yavaş, Esenyurt'taki buluşmaya katılmayacak! Nedeni belli oldu
Sigara içenlerde akciğer kanseri görülme riski 30 kat daha fazla
Sigara içenlerde akciğer kanseri görülme riski 30 kat daha fazla
Özgür Özel'in kurnazlığına bakın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiç ama hiç anlamamış! Skandal ifadeler!
Özgür Özel'in kurnazlığına bakın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiç ama hiç anlamamış! Skandal ifadeler!
Fahrettin Altun: Medya toplumun sesi ve adaletin savunucusu olmak durumunda
Fahrettin Altun: Medya toplumun sesi ve adaletin savunucusu olmak durumunda