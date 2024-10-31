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Özgür Özel'in kurnazlığına bakın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiç ama hiç anlamamış! Skandal ifadeler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalar ve sonrasında yaşanan gelişmeleri gazeteci Hadi Özışık, Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada MHP Genel Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı çağrıyla ilgili "Tarihe yön çizen lider" diyerek teşekkür etti. CHP lideri Özgür Özel'in tutumunu takdir ettiğini belirten Erdoğan, "Allah'ın izniyle bu meseleyi (terör) ülkemizin gündeminden tamamen çıkartarak millete hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızı taçlandırmak niyetindeyiz" dedi. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

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