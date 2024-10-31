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2025 hac kuraları çekildi!  Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
2025 hac kuraları çekildi!  Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu

Bu sene Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye tanınan kontenjanın 84 bin 942 olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kurada adı çıkan kardeşlerimiz, önümüzdeki hac ibadeti için kesin kayıt yaptırma hakkı kazanmış olacaktır. Rabb'im hayırlısıyla tamamlamayı nasip eylesin." dedi.Hacı adayları, sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

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 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hacca bu yıl gitmeye hak kazanacakları belirlemek için, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen kura sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diledi.

 "Bu sene ülkemize tanınan kontenjan 84 bin 942'dir"

Hac ibadeti için bu yıl 159 bin 798 vatandaşın ön kayıt yaptırdığını bildiren Erbaş, "Geçmiş yıllardan kayıtları devam eden vatandaşlarımızla bugün kuraya girecek sayı 1 milyon 849 bin 584'tür. Yani bugün burada 1 milyon 849 bin 584 vatandaşımız arasından kura çekilecek." ifadesini kullandı.

Bu sene Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye tanınan kontenjanın 84 bin 942 olduğunu belirten Erbaş, "Kurada adı çıkan kardeşlerimiz, önümüzdeki hac ibadeti için kesin kayıt yaptırma hakkı kazanmış olacaktır. Rabb'im hayırlısıyla tamamlamayı nasip eylesin." dedi.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel müdürü Remzi Bircan da hac süreciyle ilgili bilgi vererek, kurada ismi çıkan hacı adaylarının kesin kayıtlarını 4 Kasım'dan itibaren yapabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından hac ibadeti için kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı.

Hacı adayları, sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

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