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Mehmet Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor

Mehmet Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin toplumun her kesiminde iyileştiğini belirterek, "Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek." ifadesini kullandı.

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Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor. Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son 5 ayda hane halkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek."

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