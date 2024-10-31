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Yapı Kredi net karını açıkladı! Yılın 9 ayında...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yapı Kredi net karını açıkladı! Yılın 9 ayında...

Yapı Kredi'nin 2024'ün ilk 9 ayında net karı 22,4 milyar lira oldu.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, 30 Eylül 2024 tarihli konsolide finansal tablosunu paylaştı.

Yapı Kredi, yılın ilk 9 ayında önemli bir performans göstererek, ülke ekonomisine 1,7 trilyon lira kaynak sağladı. Aktif müşteri sayısı 16.5 milyona yaklaşan Yapı Kredi'nin toplam nakdi kredi hacmi, yıl başından bu yana yüzde 35 artarak 1,2 trilyon liraya yükselirken, temel bankacılık gelirleri ise 70 milyar lirayı buldu.

Bu dönemde aktif büyüklüğü yıllık yüzde 48 artışla 2,5 trilyon lira olan bankanın toplam müşteri mevduatı ise yılın ilk dokuz ayında yüzde 25 yükselişle 1,3 trilyon liraya ulaştı.

Yapı Kredi'nin öz kaynak karlılığı yüzde 16,4 olurken, sermaye yeterlilik rasyosu ise (yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında) yüzde 14,8 olarak gerçekleşti.

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