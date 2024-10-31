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İsrail ordusu, Ürdün sınırına yeni bir tümen kuruyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail ordusu, Ürdün sınırına yeni bir tümen kuruyor

Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Ürdün sınırına konuşlandırılacak yeni bir tümen kurulacağını duyurdu.

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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, İsrail'in Ürdün sınırına konuşlandırılacak "Doğu Bölge Tümeni" kurulmasını onayladığını belirtti.

Avichay, kararın, "İsrail ordusunun kuvvet yığınağı planlamasına uygun olarak bölgedeki operasyonel ihtiyaçlarının ve savunma kabiliyetlerinin" incelenmesinin ardından geldiğini kaydetti.

Sözcü Avichay, ayrıca, İsrail merkez komutanlığına bağlı olacak tümenin görevinin "sınır bölgesinde, 90. yol (güzergahında) ve yerleşim birimlerinde savunmayı güçlendirmek, terör olaylarına ve silah kaçakçılığına müdahale etmek, aynı zamanda barışçıl bir sınır sağlamak ve Ürdün ordusuyla işbirliğini güçlendirmek" olduğunu öne sürdü.

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