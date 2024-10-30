BIST 9.007
DOLAR 34,27
EURO 37,22
ALTIN 3.071,52
HABER /  POLİTİKA

CHP'den olağanüstü İstanbul kararı! MYK'dan tüm milletvekillerine talimat

CHP'den olağanüstü İstanbul kararı! MYK'dan tüm milletvekillerine talimat

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), İstanbul'da olağanüstü toplanma kararı aldı.

Abone ol

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) flaş bir adım geldi.

CHP İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), hafta sonu Antalya'da yapmayı planladığı kampı iptal ederek İstanbul'da olağanüstü toplanma kararı aldı. MYK'dan tüm milletvekillerine İstanbul'daki toplantıya katılım çağrısı yapıldı.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Özer, tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

CHP
ÖNCEKİ HABERLER
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı
Hac kurası yarın çekilecek
Hac kurası yarın çekilecek
İmzalar atıldı, ULAQ ilk kez o ülkeye ihraç edilecek
İmzalar atıldı, ULAQ ilk kez o ülkeye ihraç edilecek
İsrail Filistinlileri çırılçıplak halde bekletti CNN yayınladı
İsrail Filistinlileri çırılçıplak halde bekletti CNN yayınladı
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı
BOTAŞ açıkladı! Kasım ayı doğal gaz fiyatları
BOTAŞ açıkladı! Kasım ayı doğal gaz fiyatları
Neçirvan Barzani: PKK sadece Türkiye için değil, bizim için de sorun
Neçirvan Barzani: PKK sadece Türkiye için değil, bizim için de sorun
Batman'da aile katliamı! Geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı
Batman'da aile katliamı! Geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı
Türkiye'de 2025'te 270 kuyuda sondaj yapılacak
Türkiye'de 2025'te 270 kuyuda sondaj yapılacak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail’in Yalanları Lansmanı ve Paneli'nde konuştu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail’in Yalanları Lansmanı ve Paneli'nde konuştu
Zirvenin sahibi! Okan Buruk Guardiola'yı bile geride bıraktı
Zirvenin sahibi! Okan Buruk Guardiola'yı bile geride bıraktı
CHP'li başkana terör soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı!
CHP'li başkana terör soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı!