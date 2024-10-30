CHP'den olağanüstü İstanbul kararı! MYK'dan tüm milletvekillerine talimat

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), İstanbul'da olağanüstü toplanma kararı aldı.Abone ol
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) flaş bir adım geldi.
CHP İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK
CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), hafta sonu Antalya'da yapmayı planladığı kampı iptal ederek İstanbul'da olağanüstü toplanma kararı aldı. MYK'dan tüm milletvekillerine İstanbul'daki toplantıya katılım çağrısı yapıldı.
NE OLMUŞTU?
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Özer, tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.