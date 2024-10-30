BIST 9.007
DOLAR 34,26
EURO 37,22
ALTIN 3.055,64
HABER /  GÜNCEL

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Özer gelen son dakika bilgisine göre adliyeye sevk edildi.

Abone ol

''PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Özer, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmiş, Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkartılmıştı.

Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınmış, evi, iş yeri ve aracında aramalar gerçekleştirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Volkan Demirel'in yeni kulübü belli oldu!
Volkan Demirel'in yeni kulübü belli oldu!
20 yaşındaki Damla ihmal kurbanı mı? "Kızım hemen simsiyah oldu..."
20 yaşındaki Damla ihmal kurbanı mı? "Kızım hemen simsiyah oldu..."
AB Komisyonu 2024 Türkiye Raporu'nu açıkladı
AB Komisyonu 2024 Türkiye Raporu'nu açıkladı
Yolcu otobüsünde yangın çıktı!
Yolcu otobüsünde yangın çıktı!
Erdoğan resti çekti Özgür Özel çark etti! Ahmet Özer neden gözaltına alındı?
Erdoğan resti çekti Özgür Özel çark etti! Ahmet Özer neden gözaltına alındı?
BBP Genel Başkanı Destici'den asgari ücret açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den asgari ücret açıklaması
Kartal Belediyesi işçileri grev kararı aldı
Kartal Belediyesi işçileri grev kararı aldı
Balıkesir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj kuraklık ikazı veriyor
Balıkesir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj kuraklık ikazı veriyor
TFF'den Beşiktaş ve Galatasaray'a sağduyu çağrısı
TFF'den Beşiktaş ve Galatasaray'a sağduyu çağrısı
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail ordusuna darbe
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail ordusuna darbe
Papua Yeni Gine'de 6 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'de 6 büyüklüğünde deprem
Kamerun’da ayrılıkçılar, belediye başkan yardımcısını öldürdü
Kamerun’da ayrılıkçılar, belediye başkan yardımcısını öldürdü