Ünlü bankada hesaplar boşaltıldı, yüzlerce mağdur var!

Ekol TV’de, bankada dolandırıcılık mağduru olan vatandaşların yaşadığı sıkıntılar masaya yatırıldı. Gazeteci Hadi Özışık ve diğer uzmanlar, bankaların siber güvenlik açıklarına dikkat çekerek önlem alınmazsa sorunların devam edeceğini vurguladı. Mağdurlar, hesaplarından rızaları dışında çekilen yüksek meblağlarla borçlanarak mağdur olduklarını dile getirdi.

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Türkiye’nin banka devlerinden olan ünlü bir bankanın tüketicilerinin yaşadığı mağduriyet gündemde yerini koruyor. Bankada tüketiciler adına dolandırıcılar tarafından habersiz yapılan kredi ve para transferi işlemleri nedeniyle çok sayıda kişi mağdur oldu.

Ekol TV mağduriyet dosyasının peşinde

Ekol TV, mağduriyet dosyasını bir kez daha araladı. Zeliha Saraç’ın sunumuyla “Ekol Gündem Özel” programı gazeteci Hadi Özışık, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Ceza Hukukçusu Doktor Ruşen Gültekin, Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar ve mağdurlar ile dosyayı bir kez daha araladı. Rukiye Kahveci, Mehmet Aydın, Ercan Köroğlu ve Ramazan Bodur bankada üzerlerine kredi çekilen ve paranın başka hesaplara rızalarının dışında aktarıldığı mağdurlar olarak yaşadıklarını anlattı.

“Önümüzdeki süreç çok daha sıkıntılı”

Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, “Siber güvenlik dediğimiz şey herhangi bir kişi ya da kurumun tek başına yapabileceği bir şey değil. Hackerlar'ın hiçbirinin elinde de sihirli bir değnek görmedim ben. Kullanıcılar, sektör ve devlet bazında net olarak çözümü yapmazsak ne yazık ki önümüzdeki günler çok daha sıkıntılı” ifadelerini kullandı.

Buzdağının görünen yüzü”

Önlem alınmazsa sıkıntıların devam edeceğini söyleyen Sansar, “Hiçbir sistem yüzde yüz güvenlidir diyemeyiz. Burada konuya 3 aşamalı bakılmalı. Herkesin bir günahı var. Bir kullanıcılar bazında, iki sektör ile kurumlar bazında, üç devlet bazında. Burada net olarak çözüm üretmezsek ne yazık ki önümüzdeki süreç çok daha sıkıntılı. Gelecek ve gelmeye devam edecek. Biz buzdağının görünen yüzünü görüyoruz” diye konuştu.

"Ekol TV'yi kutluyorum"

Gazeteci Hadi Özışık, “Bugün siyasetin yoğun olduğu bir gün yaşadık. Bütün televizyonlar şu anda siyasi çağrıları konuşuyorlar. Ekol TV’yi kutluyorum. Ekol TV bugün kendini ortaya koydu ve halkın sorunları ile ilgili özel bir program yaptı. Bu kararı verenleri ve bu programı yapanları tebrik ediyorum. Önce halk” sözleriyle mağduriyetlerin gündeme getirilmesinin önemine dikkat çekti.

“2-3 dakika aralıklarla 7 defa çekim yapılmış”

Mağdur Rukiye Kahveci, “Ramazan Bayramı günüydü, 10 Nisan tarihi. O gün telefonumda çok donma yaşandı, ilk defa telefonumda öyle bir sorun gördüm. Sürekli açıp kapatmak zorunda kaldı. Telefonum eskidi, bir daha telefon nasıl alacağım diye düşündüm. Onun gecesinde dolandırılma olayı gerçekleşmiş. Gece 3’te benim hesabımdan, kredi kartımdan, sanal karttan 7 defa çekim yapılmış 2-3 dakika aralıklarla. Benim bundan hiç haberim olmadı, ilgili bankadan bana herhangi bir bilgi, mesaj gelmedi. Ayın 15’i oldu. Mobil bankacılığı açtığım zaman kredi kartı borcumu gördüm. Bunun üzerine ben hemen ‘bu borç benim değil’ diye itirazda bulundum” ifadeleriyle adına yapılan işlemleri anlattı.

"Bu insanların itibarları ne olacak?"

Mağdurlar canlı yayında dertlerini dile getirirken, bankanın itibarının konuşulması üzerine Gazeteci Hadi Özışık, "Bir bankanın itibarı konuşulurken bu insanların itibarları ne olacak?" ifadeleriyle asıl konuşulması gerekenin mağdurların itibarları olması gerektiğini vurguladı.

“Bu borç 4 aylık maaşım”

Kahveci, “Bankadan bu borcu SMS yoluyla yaptığımı söylediler, bir yere tıklamışsın dediler. Kesinlikle ben yapmadım. Telefonumun şifresini hiç kimseyle paylaşmadım, herhangi bir uygulama indirmedim. Bunlarla bana geldiler banka şubesinden. Hukuki süreç başladı, suç duyurusunda bulunuldu. Bunun yanı sıra bankadan icra tebligatı geldi. Benim 28 bin TL'lik borcum 38 bin oldu. Ben emekliyim, maaşım 12 bin 500 lira. Bu borç 4 aylık maaşım demek. Ben 59 yaşında bir emekli maaş müşterisiyim ilgili bankanın. Ben çekmedim, yapmadım dediğim halde yapmışsınızdır dediler. Yapmadığım bir borç yüzünden sicilim bozuldu” sözleriyle yaşadığı mağduriyeti anlattı.

“2 gün içerisinde hesabımdan 200 bin lira gitti”

Banka Mağduru Oğuzhan Kumsal, “23-24 Nisan tarihlerinde, 2 gün içerisinde hesabımdan 200 bin TL gitti benim. İlgili banka konu ile ilgili bana bir açıklama yapmadı. Olayı 25 Nisan günü akşamüzeri fark ettim. Fark eder etmez savcılığa ve ilgili bankaya itirazda bulundum. 25 Nisan günü mobil uygulamadan kredi kartı borcu ödemem gerekiyordu, uygulamaya giremedim. Şifremin sıfırlanması gerekti. Giriş yaptıktan sonra paranın gittiğini fark ettim” sözleriyle dolandırıldığını nasıl fark ettiğini anlattı.

“250 mağdur ile WhatsApp grubu kurdum”

Kumsal, “Bankaya itiraz ettim, BDDK’ya başvuru yaptım, Bankalar Birliği’ne başvuru yaptım. Olumlu bir dönüş olmadı. Bankanın hepimize vermiş olduğu cevap kopyala yapıştır şeklindeydi. Bir WhatsApp grubu kurdum, 250 kişi var mağdur olan. Tamamı aynı banka. Aynı gün aynı saatte benim ikinci bir mobil bankam önlem alabiliyorken neden bu banka önlem alamadı” sözleriyle mağdur sayısının oldukça fazla olduğunu dile getirdi.