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İsrail Filistinlileri çırılçıplak halde bekletti CNN yayınladı

İsrail Filistinlileri çırılçıplak halde bekletti CNN yayınladı

CNN, İsrail'in Gazze'de sivillere uyguladığı işkenceyi gözler önüne serdi. İsrailli Telegram hesabı üzerinden ulaşılan görüntülerde, aralarında yaralıların da olduğu çırılçıplak hale getirilmiş onlarca Filistinli enkazın ortasında oturuyor.

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Amerikan CNN televizyonunda yer alan habere göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye'yi tahliye ederken Filistinli erkeklerin kıyafetlerinin tamamını zorla çıkardıktan sonra onları saatlerce soğukta bekletti.

YARALI HALDEKİ İNSANLAR ÇIRILÇIPLAK

Enkazın arasında oturan, 200'den fazla kişiden oluşan büyük bir kalabalığın çoğunluğunu erkekler oluşturuyor. Fotoğraf karesinde Filistinlilerin çoğunun neredeyse çıplak olduğu görülürken bazılarının da gözle görülür şekilde yaralı olması dikkat çekiyor.

BUZ GİBİ HAVADA BEKLETİLDİLER

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan görgü tanıkları ise bu kalabalıkta bulunan çoğu kişinin Cibaliye Mülteci Kampı'ndan kaçmaya çalışırken İsrail askerleri tarafından gözaltına alındıklarını belirtti. Kalabalığa soyunmaları yönünde talimat veren İsrail askerleri Filistinlileri saatlerce buz gibi havada dışarıda bekletti.

CENEVRE SÖZLEŞMESİ HATIRLATILDI

İsrail ordusunun fotoğraf için yorum yapmayı reddettiğini ancak çıplak arama yaptığını kabul ettiğini belirten uluslararası televizyon, söz konusu uygulamanın Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini ve Birleşmiş Milletler'den Kızılhaç'a, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Uluslararası Af Örgütü'ne birçok kurum tarafından eleştirildiğini yazdı.

İSRAİL 4. CENEVRE SÖZLEŞMESİNİ HENÜZ ONAYLAMADI

1949'da imzalanan ve 1950'de yürürlüğe giren Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, savaş bölgelerinde ve işgal altında yaşayan sivilleri korumayı taahhüt ediyor. İsrail ise Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ni imzalamasına rağmen henüz yasal olarak sözleşmeyi onaylamadı.

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