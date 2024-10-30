Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki dev müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı 1 Kasım Cuma, 2 Kasım Cumartesi ve 3 Kasım Pazar ve 4 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig’de 11. haftanın programı ve maçlardaki görevli hakemler şöyle:
1 Kasım Cuma
20.00 Gaziantep FK - Göztepe: Kadir Sağlam
2 Kasım Cumartesi
13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
16.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
3 Kasım Pazar
13.30 Konyaspor - Rams Başakşehir: Emre Kargın
16.00 Bodrum FK - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Eyüpspor - Hatayspor: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
4 Kasım Pazartesi
20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu