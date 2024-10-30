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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

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Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki dev müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı 1 Kasım Cuma, 2 Kasım Cumartesi ve 3 Kasım Pazar ve 4 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig’de 11. haftanın programı ve maçlardaki görevli hakemler şöyle:

1 Kasım Cuma 

20.00 Gaziantep FK - Göztepe: Kadir Sağlam

2 Kasım Cumartesi

13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
16.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

3 Kasım Pazar

13.30 Konyaspor - Rams Başakşehir: Emre Kargın
16.00 Bodrum FK - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Eyüpspor - Hatayspor: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

4 Kasım Pazartesi

20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

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