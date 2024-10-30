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Kartal Belediyesi işçileri grev kararı aldı

Kartal Belediyesi işçileri grev kararı aldı

Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş AŞ işçileri, bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine grev kararı aldı.

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Belediye çevresine "Bu iş yerinde grev var", "Mücadelemiz yaşanılabilir bir ücret için", "Tüm işverenler birleşseler de işçiler kazanacak" yazılı pankartlar asıldı.

Greve katılanlardan Kartal Belediyesi Beden Eğitimi Öğretmeni, eski hakem Deniz Ateş Bitnel, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Bitnel, 1 Temmuz itibarıyla belediye sendikası ve işçi sendikalarının görüşmeye başladığını belirterek, 9 görüşme gerçekleşmesine rağmen bir sonuca varılamadığını aktardı.

Belediye sendikasının işçilere yüzde 15 gibi zam oranı teklif ettiğini ifade eden Bitnel, bu oranın işçiler tarafından kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Bitnel, sulh yoluna giderek görüşmelerin devam edeceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"İşçi arkadaşlarımız dün gece itibarıyla greve çıktı. Grev, görüşmeler sonuçlanana kadar devam edecek. İşçi arkadaşlarımızın yaşamları için gerekli olan ücret talepleri karşılanana kadar iş bırakma kararının arkasında duracağız. Görüşmedeki tıkanıklık giderilene kadar işçiler haklarını savunmaya ve iş bırakmaya devam edecek. Umarım çok kısa sürede bu görüşmeler sonuçlanır, işçiler hak ettiği ücreti alır. Sürecin çok uzamayacağını işçiler olarak umut ediyoruz. Umarım işveren sendikası da taleplerimiz doğrultusunda gerekli adımları atar."

Grev kararının belediyeye 15 gün önce asıldığını ifade eden Bitnel, "15 gün bitiminde gerekli şartlara uyulmadığı için dün gece saat 00.00 itibarıyla işçiler greve çıktı. İşçiler, talepleri işveren tarafından karşılanana kadar grev kararından vazgeçmeyecek." diye konuştu.

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