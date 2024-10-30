Yeni reklam filmiyle 'Kızılay Kolluğu'na saygı duruşu

156 yıllık geçmişiyle her zaman iyiliğin öncüsü olan Türk Kızılay, 29 Ekim- 4 Kasım Kızılay Haftası için hazırlanan yeni reklam filmi ile izleyicilerin karşısına çıktı.

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Yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü “KIZILAY KOLLUĞU”nun iyiliği yaşatmak için nesiller boyu aktarılmaya devam edeceği mesajı "Nesiller Değişir, Hilale Adanmış Yürekler Değişmez’’ teması eşliğinde, etkileyici bir anlatımla ekranlara taşındı.

Hafızalarda önemli bir yere sahip olan Kızılay Kolu’nun ‘’Kızılay Kulüpleri’’ adıyla çocukların bilincinde yeniden yer edinmesini sağlamak amacıyla Kızılay Haftası’nın ana teması bu yıl ‘’Kızılay Kolu’’ olarak belirlendi. Kızılay Kolu’nun ayırıcı simgesi olan Kızılay Kolluğu, Çanakkale Savaşı’ndan günümüze kadar uzanan duygusal bir yolculuğun hikayesi olarak reklam filmiyle anlatıldı.

Geçmişten Geleceğe İyiliğin Hikayesi

Türk Kızılay’ın nesiller boyunca süregelen iyilik mirasını, hilale adanmış gönüllerin değişmeyen özverisini anlatan ve 1915 yılında seyyar bir Kızılay hastanesinde tedavi gören gencin, Kızılay doktoruna olan hayranlığıyla başlayan bu hikâye, yıllar içinde iyilik elçisi haline gelen gencin iyiliği taşımak için şartları sonuna kadar zorlamasıyla devam ediyor. Kızılay’ın sembolü olan hilal, Kızılay kolluğu ile nesilden nesile aktarılırken, her kuşağın Kızılay ruhunu yaşatmaya nasıl devam ettiği de duygusal sahnelerle işleniyor.

1945’in zorlu şartları nedeniyle mağdur olan bir aileye yardım eden Kızılay gönüllüsünün, ihtiyaç sahibi bir çocuğa Kızılay yeleğini vermesiyle devam eden film, 1980’lerde ücra bir köyde yardıma koşan bir diğer Kızılay gönüllüsünün elinden çıkan iyilikle devam ediyor. Reklam filmi, günümüzde bir okulda Kızılay’ı anlatan gönüllünün, bir çocuğa Kızılay kol bandı takarak “Kızılay sana emanet” demesiyle sona eriyor.

TV ve Dijital Platformlarda Yayında

Kızılay Haftası boyunca ulusal televizyon kanallarında ve dijital platformlarda yayınlanacak olan bu duygusal reklam filmi, 30 Ekim itibariyle 78 saniyelik uzun versiyonuyla, takip eden günlerde ise 45 saniyelik daha kısa şekliyle ekranlarda yer bulacak.

4’ü çocuk, toplam 8 oyuncuyla, İstanbul Sarıyer ve Kemerburgaz’da kurulan beş ayrı platoda, iki günde çekilen reklam filminin yönetmen sandalyesine Arda Erdik oturdu. Yapımcılığını ise Levent Çağıl ve Volkan Orpak üstlendi.

‘’Kızılay Dün Vardı, Bugün Var, Yarın Da Var Olacak’’

Kızılay Haftası’nı Kızılaycılığı çok güzel anlatan bir filmle karşılayacaklarını söyleyen Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, ‘’Çocukluğumuzda hepimizin Kızılay Kolu olmak gibi bir hedefi vardı, bunun tekrar hayata geçiyor olması bizim için geleceğe yaptığımız yatırım anlamına geliyor’’ diye konuştu. Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: “Kızılay dün vardı, bugün var, yarın da var olacak. Bu ülke ve millet var oldukça var olmaya devam edecek ve biz çocuklarımıza Kızılaycılığı, iyiliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı öğrettiğimiz müddetçe çocuklarımız birbirleriyle daha çok kaynaşıp el ele birlikte çok daha güçlü bir yarın inşa edecek”.