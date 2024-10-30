MHP'li Büyükataman'dan, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin, "CHP'nin terör örgütü ile somut bağı ve Özgür Özel'in 'Kent Uzlaşısı' adı altında kurduğu ittifakla belediyeleri Kandil'deki teröristlere peşkeş çektiği ayyuka çıktı." ifadesini kullandı.

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Büyükataman, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'le ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İlk bilgilere göre Özer'in, 10 yıllık süreçte PKK terör örgütü mensuplarıyla birçok irtibatının tespit edildiğini aktaran Büyükataman, "CHP'nin terör örgütü ile somut bağı ve Özgür Özel'in 'Kent Uzlaşısı' adı altında kurduğu ittifakla belediyeleri Kandil'deki teröristlere peşkeş çektiği ayyuka çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yerel seçimlerden önce "Kent Uzlaşısı"nın esasında bir "PKK İttifakı" olduğu yönündeki uyarılarının ne kadar haklı olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını dile getirdi.

"Belediyelerin terör örgütüne peşkeş çekilmesinin yolu kapatılmalıdır"

Devletin gerekeni yaptığını, terörle mücadelenin tüm hızıyla sürdüğünü belirten Büyükataman, Türkiye'nin terörle mücadeledeki dik duruşunun, terörü maşa olarak kullanan Türkiye düşmanlarının oyunlarını bozduğunu vurguladı.

Büyükataman, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 'Kent Uzlaşısı' adı altında CHP-DEM ortaklığı ile kazanılan Akdeniz ve Toroslar Belediyeleri, İmamoğlu tarafından DEM Parti'ye kontenjan olarak verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri incelemeye alınmalı, belediyelerin terör örgütüne peşkeş çekilmesinin yolu kapatılmalıdır."