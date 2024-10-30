Paribu, dijital varlık saklama hizmeti "Paribu Custody"yi duyurdu

Paribu Custody platformu, kurumların Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanın Önlenmesi uyumluluk kontrollerini tek bir arayüzden yönetebilmesini mümkün kılıyor

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Paribu, kurumsal müşteriler için geliştirdiği dijital varlık saklama hizmeti "Paribu Custody"nin detaylarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Paribu'nun mühendis ve yazılım ekibi tarafından geliştirilen Paribu Custody, uluslararası akademik makaleler, blokzincir ve dijital varlıklar alanındaki deneyim, kapsamlı güvenlik analizleri ve veri saklama konusundaki uzmanlık ile oluşturuldu.

Paribu Custody sunduğu saklama hizmeti ile dijital varlık saklama güvenliğinde Türkiye'de güvenlik standartlarını belirlerken kendi geliştirdiği "ColdShield" teknolojisi ile küreseldeki rakiplerinden ayrışıyor.

Kendi ürettiği ve tescilli ColdShield markasına ait teknolojiyi kullanan Paribu Custody'nin sunduğu hizmet, bugünün dünyasında dijital varlıkları güvenli bir şekilde saklıyor. Yarının dünyasında ise tokenize edilecek gayrimenkul, kıymetli evrak, resmi evrak, etkinlik biletleri ve sanat eserleri gibi tüm fiziksel dünya varlıklarının (RWA) kurumsal düzeyde uçtan uca güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini mümkün kılacak şekilde geliştirilmeye de devam ediyor.

2 Temmuz'da yürürlüğe giren kripto varlıklara ilişkin yasa ile birlikte, kullanıcı varlıklarının muhafazasını sağlayan saklama hizmeti kullanımının gereklilik haline gelmesiyle Paribu Custody, bu yeni düzenlemeye uyum sağlamak ve faaliyetlerini sürdürmek isteyen kurumlara dijital varlık saklama hizmeti verecek.

- Çok katmanlı güvenlik mimarisi

Paribu Custody ekibi tarafından geliştirilen ColdShield teknolojisi, MPC, SGX ve HSM teknolojilerini bir araya getirerek oluşturduğu çok katmanlı güvenlik mimarisiyle müşterileri için mutlak varlık güvenliği ve gizliliği sağlıyor. Bu güvenlik mimarisi, müşterilerin özel anahtarlarını birden fazla parçaya bölüp farklı taraflara dağıtmasına olanak sağlıyor.

Dağıtılan bu parçalar, tamamen izole ortamlarda tutuluyor ve özel anahtar parçalarına hiçbir kişi ya da kurum erişim sağlayamıyor. Özel anahtar parçalarının transfer esnasında dahi bir araya gelmeden, her tarafın kendi parçasını kullanarak kısmi imza oluşturmasına imkan tanıyan bu yöntem, tek hata noktası riskini de ortadan kaldırıyor.

Güvenliği artırmak amacıyla cüzdanları ana ve vekil cüzdan olarak birbirinden ayırma imkanı da tanıyan platform soğuk, sıcak ve ılık çalışma alanı seçenekleriyle farklı varlık saklama gereksinimlerine hitap ediyor. Bununla beraber, platform üzerinde oluşturulan her bir çalışma alanının özel anahtarları birden fazla parçaya bölünerek saklanıyor.

- Kolay kullanım özellikleri

Paribu Custody platformunda yürütülen süreçler, otomatikleştirilebiliyor. Bunun yanında, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklarını "stake etme" sürecini kolaylaştırmayı hedefleyen "staking hizmeti" sayesinde, kurumlar teknik entegrasyonlarla uğraşmadan "stake" işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca platformun mobil uygulaması, işlemlerin başlatılmasından imza ile onaylanmasına kadar her adım üzerinde tam kontrol fırsatı sağlıyor.

Paribu Custody platformu, kurumların Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanın Önlenmesi (AML) uyumluluk kontrollerini tek bir arayüzden yönetebilmesini mümkün kılıyor. Bu sayede kurumlar gelen ve giden işlemleri tarayarak ve iş ilişkilerini denetleyerek kendi mevzuata uyumluluk süreçlerini güvence altına alabiliyor.

Paribu Custody, hizmet verdiği tüm tarafların yasal düzenlemelere uyumluluğunu sağlamak ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için müşteriler hakkında kapsamlı İşletmeni Tanı (KYB) prosedürleri yürütüyor.

- Blokzincir ekosistemi katılımcıları için farklı kullanım seçenekleri

Paribu Custody, çeşitli finansal kurumlar ve blokzincir ekosistemi katılımcıları için farklı kullanım seçenekleri sunuyor.

Bankalar ve finansal kurumlar, müşterilerine kripto varlık hizmeti sunarken ihtiyaç duyduğu mevzuata uyumlu, güvenli varlık saklama ve yönetme çözümlerine Paribu Custody ile ulaşabiliyor. Bu sayede bankalar ve diğer finansal kurumlar, kendi yatırımlarını çeşitlendirmek amacıyla kripto varlıklara yatırım yapabiliyor ve müşterilerine sundukları kripto varlık hizmetlerini çeşitlendirebiliyor.

Kripto varlık işlem platformları, Paribu Custody'nin sunduğu dijital varlık saklama hizmetlerini kullanarak mevzuata uyumlu bir şekilde müşteri fonlarının güvenliğini artırabiliyor, soğuk cüzdan çözümleriyle fonları çevrim dışı koruyabiliyor ve siber saldırılara karşı koruma sağlayabiliyor.

Merkeziyetsiz finans (DeFi) kuruluşları ve projeleri, likidite sağlayıcılarının veya kullanıcıların varlıklarını merkeziyetsiz platformlarda güvende tutmak için Paribu Custody'yi kullanabiliyor. Paribu Custody, DeFi'lara daha güvenli bir altyapı sunarak akıllı kontrat risklerini azaltabiliyor.

Blokzincir ekosistemindeki girişimler, yatırımcı varlıklarını veya proje token'larını güvenli bir şekilde saklamak için Paribu Custody hizmetinden faydalanabiliyor. Paribu Custody, girişimlere bir saklama çözümü sunarak yatırımcı güvenini artırabiliyor ve operasyonel riskleri en aza indirgeyebiliyor.