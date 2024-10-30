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Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya darbe! MSB açıkladı

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya darbe! MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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