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Ümit Özdağ canlı yayını terketti: Bu programda muhatabım olamaz

Ümit Özdağ canlı yayını terketti: Bu programda muhatabım olamaz

Sözcü TV’ye konuk olan Ümit Özdağ, kendisinin eleştirilerine yanıt vermek için CHP adına görevlendirilen Ankara Mv. Umut Akdoğan’ın yayına bağlanması üzerine stüdyoyu terk etti. Özdağ, “Benim muhatabım CHP Genel Başkanı’dır." dedi.

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Sözcü TV’nin canlı yayınına konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist elebaşı Abdullah Öcalan için başlattığı çağrıya karşı CHP'nin tutumunu sert bir dille eleştirdi.

Bu eleştirilere yanıt vermek isteyen CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın yayına katılacağını öğrenmesi sonrası Özdağ, canlı yayını terk etti.

"BENİM MUHATABIM ÖZGÜR ÖZEL'DİR"

Özdağ muhatabının CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Zafer Partisi Genel Başkanı olarak benim muhatabım Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tek Özgür Özel'dir. Ben Türk kamuoyu önünde Özgür Bey'i sadece bu konuyu tartışmak için bir programa davet ediyorum. Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir yetkili benim bu programda muhatabım olamaz. Özgür Bey bağlanır, gelir konuşurum. Ama bunun dışında cevap hakkını ben yayından ayrılırım, ondan sonra bağlanıp söylesinler.”

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