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Muğla'da 3 deniz kaplumbağası mavi sulara bırakıldı

Muğla'da 3 deniz kaplumbağası mavi sulara bırakıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 3 deniz kaplumbağası, mavi sularla buluşturuldu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle çalışmaların yürütüldüğü İztuzu Plajı'ndaki merkezde, biri yeşil deniz kaplumbağası olmak üzere 3 kaplumbağanın tedavileri tamamlandı.

DEKAMER görevlilerince uydu takip cihazı takılan "Cumhuriyet", "Sonsuz" ve "Özgürlük" isimleri verilen deniz kaplumbağaları ve 10 yavru, vatandaşların ve turistlerin katılımıyla İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, bugüne kadar 600 yaralı kaplumbağanın DEKAMER'e getirildiğini, bunlardan 360'ının tedavi edilerek doğal ortamına salındığını söyledi.

Merkezde halen 13 yaralı kaplumbağanın tedavisinin sürdüğünü, bugün denize bırakılan kaplumbağaların misina dolanması, olta yutma ve ağlara dolanma gibi sebeplerle tedavi edildiklerini belirten Kaska, "Sonsuz ismini verdiğimiz yeşil deniz kaplumbağamız denizlerde bahçıvanlık görevi yapacak." dedi.

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