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Hizbullah: 10 İsrail askeri topluluğunu bombaladık

Hizbullah: 10 İsrail askeri topluluğunu bombaladık

Hizbullah, İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini, bir tankı imha ettiklerini ve Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyindeki 10 İsrail askeri topluluğunu bombaladığını duyurdu.

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Hizbullah'ın Telegram hesabından yaptığı açıklamada, sabahtan bu yana İsrail güçlerine düzenledikleri saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Lübnan'ın güneyindeki Marcayun bölgesindeki bir İHA, karadan havaya atılan füzeyle vuruldu ve yanarken görüldü.

Hiyam kasabasının güneyindeki El-Hamamis bölgesinde İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tankın güdümlü füzeyle vurulması sonucu tank yanarken mürettebatının bazıları öldü bazıları da yaralandı.

İsrail'in kuzeyindeki Zarit kışlası füzelerle vurulurken, Sharaga ve Beyt Helel üsleri birer kamikaze drone ile hedef alındı.

Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyindeki farklı bölge ve beldelerde de 10 İsrail askeri topluluğu güdümlü füzeler ve topçu atışlarıyla vuruldu.

Saldırılarda ayrıca İsrail ordusuna ait bir İHA düşürüldü.

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