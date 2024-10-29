Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hain saldırılar, terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'ta T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Bu tür hain saldırılar bizim terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, yolumuzdan geri çeviremez. Terör tehdidini kaynağında yok etme konusunda rehavet içinde değiliz. Nerede ülkemize yönelik tehdit unsuru tespit edersek bunu ortadan kaldırmaktan kimse bizi alı koyamaz. Terörü sona erdirecek her türlü vasıtayı devreye almaktan çekinmeyiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşke'de T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'ne katılarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. GÖKBEY helikopterimizin teslimat töreni vesilesiyle bir aradayız. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Tüm vatandaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. TUSAŞ saldırısında şehit olanlara rahmet niyaz ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diliyorum. Yaralanan 22 kardeşimizin çoğu taburcu edildi. Şehitlerin ölüler olmadığına, onların diri olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Onların fedakarlıklarıyla vatanımızda huzur ve güven içinde yaşıyoruz.

Şehitlerimizin yakınlarının vakar, sabır ve metanetini gördükçe nasıl asil bir milletin ferdi olduğumuzu anlıyoruz. TUSAŞ çalışanlarının dik ve dirayetli duruşu her türlü takdirin üzerindedir.

"Hain saldırılar bizim terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz"

Bu tür hain saldırılar bizim terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, yolumuzdan geri çeviremez. Terör tehdidini kaynağında yok etme konusunda rehavet içinde değiliz. Nerede ülkemize yönelik tehdit unsuru tespit edersek bunu ortadan kaldırmaktan kimse bizi alı koyamaz. Terörü sona erdirecek her türlü vasıtayı devreye almaktan çekinmeyiz.

Bölücü terör örgütüne çok ağır darbeler indirdik. Sınır ötesinde yuvalanan teröristlere nefes aldırmıyoruz. Pençe Kilit harekatıyla Irak sınırımızı tahkim ediyoruz. Terörün olmadığı bir ülke ve bölge hedefimize ulaşana kadar bu mücadeleyi çok boyutlu şekilde devam ettireceğiz. Terör baronları ve patronlarının oyunlarına gelmeyeceğiz. 40 yıllık tecrübemiz bize terörün asıl gayesinin milletin kardeşliğini dinamitleme olduğunu göstermiştir. 85 milyon birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde asırlardır olduğu gibi inşallah daha nice yüzyıllar boyunca bu topraklarda yaşayacağız.

"Kalleş ve hain eylemler bölücü örgütün son çırpınışlarıdır"

TUSAŞ çalışanlarının gönüllerini ferah tutmalarını istiyorum. Kalleş ve hain eylemler bölücü örgütün son çırpınışlarıdır. Ülkemizin geleceğinde teröre şiddete yer yoktur. Devletimiz katil sürülerinden, tasmasını elinde tutan ağababalarından da daha güçlüdür. Suriye ve Irak'taki terör yuvalarını bölücü alçakların başlarına geçirerek şehitlerimizin kanını yerde koymadık. TUSAŞ'ın nasıl badireler atlattığını, hangi zorluklarla karşılaştığının en canlı şahitlerindendir.

Vizyoner çabaların birileri tarafından nasıl akamete uğratıldığını çok iyi biliyoruz. Türkiye çok erken başladığı yarıştan maalesef kopartılmıştır. Savunma sanayi alanında ülkemiz neredeyse tamamen dışa bağımlı hale gelmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı'nda dışa bağımlı olmayı acı şekilde tatbik ettik.

Merhum Erbakan Hocamızın bu kurumların ülkemize kazandırılmasında emsalsiz katkıları olmuştur. Bundan sonra dışarıdan hazır alımlar, bunların yerine ihtiyacımız olan ürünleri yerli imkanlarla geliştirmeye ağırlık verdik. Yüzde 20'lerde olan savunma sanayi yerlilik oranı yüzde 80'leri geçti. Nereden nereye... Kendi kendine yeten ülke konumuna geldik.

Daha önce bize silah verenler, attığımız kurşunların çetelesini tutardı, hesabını sorardı. Toplu iğne yapamıyorduk. Nerelerden nerelere... Teröre karşı yürüttüğümüz mücadelede engellerle karşılaşırdık. Tüm bu sorunları aştık, aşıyoruz. İHA, SİHA, AKINCI, KIZILELMA var. Var oğlu var...

Milli güvenliğe dair konularda adım atarken kimsenin icazetini aramıyoruz. Sen ne dersin diye sormuyoruz. Bununla yetinmeyeceğiz. İHA ve SİHA'ların yanında insansız deniz araçları, uçak gemilerine kadar deniz platformlarının geliştirilmesine ağırlık vereceğiz.

"Onların demir kubbesi varsa bizim de Çelik Kubbe'miz olacak"

Terörist sızmaların engellenmesinden, hasım unsurlardan gelecek taarruzların önlenmesi için katmanlı hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Sistemler sistemi. Adamın nesi var, kubbe de kubbe. Onların demir kubbesi varsa bizim de Çelik Kubbe'miz olacak. Çelik Kubbe'yi yapacağız. Onlara bakarak bizde niye yok demeyeceğiz. Uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız. Hiçbir alanı ihmal etmeden hep birlikte çalışacağız.

TUSAŞ son yıllarda geliştirdiği ürünlerle güvenlik birimlerimizin değil dost ve kardeş ülkelerin de kapasitesini güçlendirdi. Kurumlarımız arasında eşgüdüm ve anlayış birliği güçlendikçe oyun değiştirici projeler ortaya çıkıyor.

Merhum Zahide kardeşimiz 2021 yılından itibaren helikopter alt sistem yerlileştirme ve tedarik biriminde lider mühendis olarak çalışmıştır. Jandarma'ya teslim edeceğimiz helikoptere Zahide kardeşimizin yanında diğer şehitlerin ruhlarını şad edeceğimizi umuyorum.

Ayrıntılar gelecek...

GÖKBEY en zorlu iklim ve coğrafyalarda görev yapabilecek

GÖKBEY, Türk güvenlik güçlerinin hafif genel maksat helikopteri ihtiyacını karşılayacak. GÖKBEY, ABD yapımı UH-1 helikopterlerinin yerini alacak ve 12 yolcu kapasitesi, 306 km/sa azami hız ve 5+ saat havada kalış süresi ile dikkat çekiyor. Bugün Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edilecek T625 GÖKBEY, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek.

GÖKBEY yerli ve milli motorla uçuyor

Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için GÖKBEY helikopteri, görevlerini en zorlu iklim koşulları ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında milli TS1400 turboşaft motorlarıyla de etkin şekilde icra edebilecek. 6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, 306 kilometre/saat azami sürate, 20 bin fit servis tavanına 3,8+ saat havada kalış süresine sahip GÖKBEY, harici yakıt tankıyla 5+ saat havada kalabiliyor ve azami 948 kilometre menzile ulaşabiliyor.