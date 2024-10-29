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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı! İşte fiyatlar

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı! İşte fiyatlar

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Papara Park'ta, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 5 bin, VIP Platinum A/C 4 bin 500, VIP Gold 3 bin 750, VIP Silver 3 bin, Batı tribün 1250, Doğu üst tribün 900, Fırtına tribün 800, Güney-Kuzey kale arkası biletleri ise 400 liradan satışa çıkarıldı.

Öte yandan, taraftarlar Atatürk Alanı'ndaki satış noktasından da bilet temin etti.

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