Abdulkadir Selvi: Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir çıkış yapmaya hazırlanıyor...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün bir deklarasyon yayınlayacağını söyledi.Abone ol
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin yazısı dikkatleri çekti. Selvi, Kılıçdaroğlu'nun yeni bir çıkış yapmaya hazırlandığını belirtti ve şunları kaydetti:
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yıldönümünde yeni bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu’nun bugün bir deklarasyon yayınlayacağı söyleniyor.
Bu arada CHP içinde, Kılıçdaroğlu’nun korumalarının yemek parası üzerinden başlayan polemik sürüyor.