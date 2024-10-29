BIST 8.946
DOLAR 34,29
EURO 37,07
ALTIN 3.034,00
HABER /  GÜNCEL

A Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldırı! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
A Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldırı! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın uğradığı fiziki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının ardından fiziki saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Sporun şiddetle gündeme gelmesi kabul edilemez. Şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor
Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor
Yolcu treni raylarda bırakılan beton pompası aracına çarptı
Yolcu treni raylarda bırakılan beton pompası aracına çarptı
Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcusu ödülünde ikinci oldu
Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcusu ödülünde ikinci oldu
Barış Alper Yılmaz: İmajımı kötülemeye çalışıyorlar
Barış Alper Yılmaz: İmajımı kötülemeye çalışıyorlar
Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur!
Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur!
Giovanni van Bronckhorst: Galatasaray neden 9 kişi kalmadı
Giovanni van Bronckhorst: Galatasaray neden 9 kişi kalmadı
Ağrı'da 142 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'da 142 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Okan Buruk'tan derbi yorumu: Penaltımız verilmedi!
Okan Buruk'tan derbi yorumu: Penaltımız verilmedi!
Beşiktaş, derbi sırasında hakem Arda Kardeşler için tepki paylaşımı yaptı
Beşiktaş, derbi sırasında hakem Arda Kardeşler için tepki paylaşımı yaptı
Galatasaray'da sakatlık: Kaan Ayhan oyuna devam edemedi
Galatasaray'da sakatlık: Kaan Ayhan oyuna devam edemedi
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 19 tutuklama
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 19 tutuklama
Bolu'da yangın: Ev, ahır ve odunluk zarar gördü
Bolu'da yangın: Ev, ahır ve odunluk zarar gördü