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'7 bin TL' mecburiyetini fırsata çevirdiler!

'7 bin TL' mecburiyetini fırsata çevirdiler!

7 bin lira ve üzerindeki alışverişlerin kredi kartı veya bankalar aracılığıyla yapılması kararı sonrası, bazı esnaflar bu rakamın altındaki ödemelerdeki kart komisyon oranlarını artırmaya başladı.

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Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında devreye alınan ‘7 bin lira üzerindeki alışverişlerde kart veya banka kullanım’ mecburiyeti bazı esnafların işine gelmedi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre tüketiciyi nakit ödemeye yönlendirmek isteyen işletmeler, 7 bin lira altındaki ödemelerde kredi kartı komisyon oranlarını yüzde 20’lere kadar çıkardı. Öte yandan hâlâ 7 bin lira ve üzerindeki işlemler için nakit alımı yapan işletmeler olduğu görüldü.

İstanbul’da bir halı yıkama firması, nakit ödeme için 3.200 lira talep ederken, aynı işlemin kredi kartı ile 3.860 lira olduğunu söyledi. Bir başka örnekte ise bir gözlük firması, nakitte 52 bin lira olan gözlük için kredi kartı ile 64 bin lira talep etti.

Yine İstanbul’daki bir oto sanayiinde işlem yaptıran bir vatandaştan, 4.500 lira olan işlem ücretinin, kredi kartı ile yapılması durumda 6.000 lira olacağını ifade etti.

Yaşanan mağduriyetler sosyal medya, şikâyet siteleri ve CİMER’e yansıdı. Birçok tüketici son aylarda kart komisyon oranlarındaki artışlardan dolayı mağdur olduklarını ifade ediyor. Öte yandan bazı esnafların da “POS cihazı bozuk” yalanı söylediği de yapılan şikâyetler arasında yer alıyor.

Fark yasak, şikâyet edin

Tüketici dernekleri ise kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ek komisyon alınmasının hukuken yasak olduğunu açıkladı. Bazı işletmelerin bu tür uygulamaları yasal gibi gösterdiğini ifade eden tüketici dernekleri “Bankaların vermiş olduğu hizmeti kullanarak kendilerine maddi çıkar sağlayan iş yerlerini tüketicilerimiz her zaman şikâyet edebilir. Kredi kartıyla alışverişlerde komisyon talep edilmesi durumunda, işletmelere cezai yaptırımlar uygulanmaktadır” değerlendirmesini yaptı.

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