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Giovanni van Bronckhorst: Galatasaray neden 9 kişi kalmadı

Giovanni van Bronckhorst: Galatasaray neden 9 kişi kalmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Galatasaray'ın neden 9-10 kişi kalmadığını anlamıyorum. Bize yapılan faullerden kırmızı kart çıkmaması inanılmazdı" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. 

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. 

Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray'ın neden 9-10 kişi kalmadığını anlamıyorum"

"Mağlubiyet üzücü. Zor maç olacağını biliyorduk. Oyunu beğendim. Özgüvenli ve domine ettik. Bir takım futbol oynamak istedi. Bu bizdik. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ceza alabilirim. Galatasaray'ın neden 9-10 kişi kalmadığını anlamıyorum. Bize yapılan faullerden kırmızı kart çıkmaması inanılmazdı. Anlamıyorum. Hakem tarafından korunmadık, bunu herkes gördü. Beşiktaş olarak geldik ve bunu gösterdik. Korkmadık. Duran toptan fırsatlar verdik. Oradan rakip tehlikeliydi. 2 gol buldular. Ersin ikinci golde barajı ayarlarken hakem düdük çaldı. Bununla ilgili bir açıklama olması lazım. Çift atladı, mideye vurdu, forma çekti, her şeyi yaptılar. Bu şekilde skor almanız zor oluyor. Ben performansımızdan memnunum. Sezon uzun."

"Türk halkı doyasıya bu bayramı kutlamalı"

"Biz bugün kaybettik. Ügünüz. Hayatta daha önemli şeyler var. 29 Ekim'i kutlamak istiyorum. Türk halkı doyasıya bu bayramı kutlamalı."

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