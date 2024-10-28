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NATO alarmda: Kuzey Kore askerleri Ukrayna'da

NATO alarmda: Kuzey Kore askerleri Ukrayna'da

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Güney Kore'nin Rus birliklerine destek için Ukrayna'ya gönderilen Kuzey Kore askeri konusunda NATO ile Asya-Pasifik ortaklarını bilgilendirdiğini duyurdu.

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Güney Kore'nin, NATO ile Asya-Pasifik ortaklarını, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya konuşlandırılmasıyla ilgili bilgilendirdiğini, bu durumun Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ihlali ve Rusya'nın saldırganlığının genişlemesi olduğunu bildirdi.

Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Güney Kore'den yetkililerin, NATO ile Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'yı, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya konuşlandırılmasıyla ilgili bilgilendirdiğini duyurdu.

Genel Sekreter Rutte, söz konusu askerlerin Rusya'nın Kursk bölgesine intikal etmesini, BM kararlarının ihlali ve Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığının tırmanması olarak niteledi.

AB DE ALARMDA!

Konu, 17 Ekim'de Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından AB'nin gündemine taşınmıştı. Yarın AB'nin kendi içerisinde yapacağı bir toplantının ardından, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Rutte ile görüşmesi bekleniyor.

KUZEY KORE'NİN DAHİLİ 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın ilk Kuzey Koreli askerleri muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

SAYILARI 3 BİNDEN FAZLA!

Beyaz Saray'dan aynı gün yapılan açıklamada da Ukrayna ile savaşmak üzere Rusya'ya 3 binden fazla askerin getirildiği ve bu askerlerin bazılarının muhtemelen Kursk bölgesine yerleştirildiği açıklanmıştı.

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